Mercato Milan, retroscena David: ecco perchè non è arrivato in rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il nome di Jonathan David, l’attaccante canadese attualmente alla Juventus dopo essersi liberato a parametro zero dal Lille, continua a essere accostato ai colori rossoneri, ma la realtà, secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, è ben diversa. L’affare per portare il giovane bomber a San Siro non è mai stato una priorità, né lo è ora.

Il Trasferimento a Parametro Zero: Un Affare Non da Milan

Ripercorrendo le tappe recenti, Moretto sottolinea come l’approdo di David alla Vecchia Signora la scorsa estate, sebbene avvenuto a parametro zero, non rientrasse nei canoni tipici delle operazioni del Diavolo.

“L’estate scorsa David si è liberato a zero e non era un’operazione da Milan quella, per il tipo di affare, considerate le commissioni e lo stipendio,” ha specificato Moretto.

Le cifre richieste per le commissioni agli agenti e l’ingaggio del centravanti canadese, classe 2000, avrebbero rappresentato un ostacolo insormontabile per la politica finanziaria del club lombardo, che negli anni ha mostrato una certa cautela in questo tipo di operazioni. Per questa ragione, l’opportunità di mercato, pur suggestiva, non è stata colta dal Milan, e David non è mai stato “vicino” alla squadra.

Il ‘No’ Tecnico di Fonseca e la Nuova Dirigenza

La distanza tra il club di via Aldo Rossi e l’attaccante si è manifestata chiaramente anche nell’estate 2024, quando le voci di un trasferimento si fecero più insistenti. Il possibile arrivo di David, allora in scadenza con il Lille, fu accostato ai rossoneri in concomitanza con l’arrivo in panchina di Paulo Fonseca, l’allenatore portoghese che aveva già guidato il giocatore in Francia.

Tuttavia, anche in quell’occasione, non ci fu il gradimento totale dell’allora tecnico, né l’approvazione unanime della dirigenza, soprattutto dal punto di vista tecnico. La valutazione delle caratteristiche del giocatore non trovò piena sintonia con le esigenze tattiche e le strategie del club.

David non è un “Nome Caldo” per i Rossoneri

Oggi, nonostante i continui rumors di mercato, la situazione non è cambiata: Jonathan David non risulta essere un nome caldo per la squadra, ora guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Moretto è categorico: “nemmeno oggi mi risulta essere un nome caldo, anzi.”

Il Milan, che con Tare e Allegri sta ridefinendo il proprio assetto tecnico e di mercato, sembra orientato verso obiettivi diversi per rinforzare il reparto offensivo. L’ipotesi David, per i rossoneri, rimane dunque un capitolo mai realmente aperto, frenato da valutazioni economiche e strategie tecnico-tattiche.