Rinnovo Maignan, futuro già deciso per il francese? I tifosi ci sperano: le ultime. Segui tutti gli aggiornamenti

Il Derby di Milano vinto per 0-1 in casa dell’Inter è stato molto più di tre punti per il Milan: è stata una vera e propria dimostrazione di forza tattica e mentale. Per i tifosi rossoneri, la vittoria è stata esaltante, specialmente considerando il prolungato digiuno nerazzurro nella stracittadina, un tabù che dura ormai da oltre 580 giorni. Il merito di questa impresa va equamente diviso tra la panchina e i pali.

Allegri, Strategia Vincente e Traguardo Personale

Il capolavoro tattico messo in atto da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, è stato sotto gli occhi di tutti. Il Diavolo ha saputo difendersi con un’organizzazione impeccabile e una compattezza rara, lasciando il pallino del gioco agli avversari per poi ripartire con azioni letali. Non è un caso che a decidere l’incontro sia stato Christian Pulisic, l’attaccante statunitense di classe cristallina, la cui rete ha sbloccato un match teso.

La vittoria è valsa ad Allegri la sua centesima vittoria sulla panchina del Milan in tutte le competizioni, un traguardo che ne certifica la statura. La sua squadra ha dimostrato di essere una vera “ammazza-grandi”, vincendo tutti gli scontri diretti contro le prime cinque della classe, un segnale chiaro delle ambizioni Scudetto. Tuttavia, come evidenziato dall’analisi, per raggiungere una media da titolo è necessario migliorare il trend contro le formazioni considerate meno quotate.

Maignan, Il Gigante Tra i Pali: Studio e Psicologia

Il protagonista assoluto della serata è stato però Mike Maignan. Il portiere francese non solo ha compiuto almeno tre interventi decisivi (su Thuram e Lautaro), ma ha messo la sua firma indelebile sul risultato parando un calcio di rigorea Hakan Calhanoglu, l’ex rossonero, noto specialista dal dischetto.

La parata è stata un misto di fiducia, abilità tecnica e, soprattutto, studio psicologico. Il duello ha visto Maignanadottare una strategia precisa, invitando il turco a calciare alla sua destra per poi intervenire con un balzo felino e salvare il risultato. Questa preparazione meticolosa è frutto del lavoro svolto a Milanello con il preparatore dei portieri Filippi, nuovo collaboratore di Allegri, il cui contributo sta elevando le statistiche di Super Mike sui rigori, come già visto contro l’esperto Dybala.

Calciomercato: Il Rischio Zero e il Ruolo di Tare

L’esaltazione per il Derby cede però il passo a una preoccupazione seria: i tifosi rossoneri temono la possibile perdita a parametro zero di Maignan a giugno. Il rischio è concreto. Su di lui ci sono i riflettori di diverse big, tra cui formazioni di Premier League e l’interessamento della Juventus.

Per evitare un errore clamoroso, il Milan deve muoversi rapidamente. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, e lo stesso Allegri sono già al lavoro, forti del loro precedente intervento che in estate ha scongiurato il trasferimento al Chelsea. Ora, tuttavia, è necessaria un’intensa opera di mediazione unita a un ingaggio di rilievo per blindare il numero uno francese e garantirgli il posto che merita in questo club di Via Aldo Rossi.