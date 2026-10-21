Il Milan ripagato dagli acquisti, 14 gol su 18 arrivano dai nuovi: niente male come impatto!

Milan che è stato ripagato fino a questo momento dagli acquisti. 14 gol su 18 arrivano proprio dai nuovi…

Il mercato estivo sorride al Milan e scaccia i dubbi sugli ingenti investimenti effettuati dalla società rossonera. Cisse, Moreira, Ramos e Gila stanno infatti giustificando sul campo, a suon di reti e prestazioni, gli oltre 160 milioni di euro complessivi spesi per rinforzare la rosa.

I numeri parlano chiaro e certificano l’impatto devastante dei nuovi acquisti sul rendimento della squadra: ben 14 delle 18 reti complessive siglate finora dal Milan portano la firma dei volti nuovi arrivati nell’ultima sessione di calciomercato. In pratica, più di due terzi dei gol realizzati porta la firma dei nuovi innesti.

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L’inserimento dei nuovi acquisti nello scacchiere tattico sta dando i frutti sperati, dimostrando la bontà e la lungimiranza della strategia societaria. La potenza aerea e l’opportunismo di Ramos, la freschezza e l’imprevedibilità sugli esterni garantite da Cisse e Moreira, unitamente all’apporto difensivo e offensivo di Mario Gila, stanno permettendo ai rossoneri di mantenere un rendimento elevato in tutte le competizioni. Un’iniezione di fiducia e qualità che sta ripagando appieno lo sforzo economico del club.