Calciomercato Milan: la Roma pensa al dopo Lukaku, nel mirino un ex obiettivo rossonero

La Roma sta pensando al dopo Lukaku. In tal senso nel mirino dei giallorossi ci sarebbe un ex obiettivo del calciomercato Milan

Lukaku a fine stagione è destinato a lasciare la Roma dopo il prestito. Difficilmente l’attaccante sarà confermato data anche l’impossibilità di sfruttare l’aiuto del Decreto Crescita.

Per sostituirlo il club giallorosso starebbe pensando ad un ex obiettivo del calciomercato Milan. Come riportato da Nicolò Schira si tratterebbe di Hugo Ekitikè , che attualmente è all’ Eintracht Francoforte in prestito con opzione di riscatto.