Calciomercato Milan, derby per Disasi: la Roma accelera, il Milan osserva. Gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, si accende il derby per Disasi in Serie A: la Roma accelera per il centrale in uscita dal Chelsea

Il mercato dei difensori centrali si infiamma sull’asse Londra-Italia. Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrice Hawkins, la Roma avrebbe avviato una trattativa concreta con il Chelsea per portare Axel Disasi nella Capitale già a gennaio. La formula sul tavolo è quella del prestito, una soluzione che permetterebbe ai giallorossi di rinforzare il reparto arretrato senza un investimento immediato oneroso.

Calciomercato Milan, Disasi ai margini: l’occasione di gennaio

Il centrale francese, classe 1998, sta vivendo una stagione da separato in casa sotto la gestione di Enzo Maresca. I numeri sono impietosi: Disasi non ha collezionato presenze nelle prime otto gare di Premier League 2025/26, finendo addirittura a giocare con la formazione Under 21 dei Blues per mantenere il ritmo partita.

L’offerta della Roma: I giallorossi cercano un profilo fisico e d’esperienza internazionale. Il Chelsea, che lo aveva pagato 45 milioni dal Monaco due anni fa, è ora aperto alla cessione per sfoltire una rosa extralarge.

I giallorossi cercano un profilo fisico e d’esperienza internazionale. Il Chelsea, che lo aveva pagato 45 milioni dal Monaco due anni fa, è ora aperto alla cessione per sfoltire una rosa extralarge. La richiesta del giocatore: L’entourage di Disasi sta spingendo per il prestito gratuito, chiedendo ai londinesi di coprire anche una parte dell’ingaggio per facilitare il ritorno in campo del difensore.

Il Milan resta in scia

Attenzione però, perché Disasi non è un nome nuovo per Igli Tare. Il Milan lo monitora da mesi come alternativa ideale per la difesa a tre di Massimiliano Allegri.