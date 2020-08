Calciomercato Milan, riprende quota lo scambio Paquetà-Milenkovic

Calciomercato Milan, riprende quota l’idea di uno scambio con la Fiorentina: Milenkovic per Paquetà. Le ultime

Nikola Milenkovic è il primo obiettivo del Milan per rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato (ecco l’altro nome): una trattativa complicata quella con la Fiorentina che valuta il centrale serbo 25-30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, riprende quota l’idea di uno scambio Paquetà-Milenkovic per assottigliare le richieste gigliate per il difensore: il centrocampista brasiliano non ha entusiasmato in maglia rossonera e potrebbe lasciare il Milan in estate.