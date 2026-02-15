Calciomercato Milan, Loftus-Cheek ad un passo dal rinnovo: la strategia del club e il nuovo ruolo dell’inglese

Calciomercato Milan, anche Loftus-Cheek, dopo Maignan e l’imminente ufficialità di Tomori, si appresta a rinnovare il contratto coi rossoneri

La metamorfosi tattica di Ruben Loftus-Cheek è diventata l’arma segreta del Milan di inizio 2026. Secondo quanto titola questa mattina Tuttosport, l’inglese non è solo un perno del centrocampo, ma si sta riscoprendo un finalizzatore implacabile, mettendo la firma sul proprio futuro a suon di gol pesanti.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek: da mezzala a partner di Nkunku

L’intuizione di Massimiliano Allegri sta dando frutti insperati, trasformando l’ex Chelsea in un vero e proprio attaccante aggiunto:

Il Fattore Gol: Nelle ultime due uscite contro Bologna e Pisa , Loftus-Cheek è stato schierato in una posizione avanzata, agendo a ridosso di Christopher Nkunku . La risposta è stata devastante: due reti consecutive che hanno garantito punti vitali per la rincorsa scudetto.

Nelle ultime due uscite contro e , Loftus-Cheek è stato schierato in una posizione avanzata, agendo a ridosso di . La risposta è stata devastante: due reti consecutive che hanno garantito punti vitali per la rincorsa scudetto. Rinnovo in Vista: Il contratto di Ruben scade nel 2027 , ma il Milan non vuole correre rischi. Nonostante le sirene di gennaio (con Lazio e Aston Villa che hanno effettuato sondaggi concreti), il dialogo per il prolungamento è già entrato nel vivo. L’obiettivo è blindarlo con un nuovo accordo, probabilmente fino al 2029 , adeguando l’ingaggio al suo nuovo status di leader.

Il contratto di Ruben scade nel , ma il Milan non vuole correre rischi. Nonostante le sirene di gennaio (con e che hanno effettuato sondaggi concreti), il dialogo per il prolungamento è già entrato nel vivo. L’obiettivo è blindarlo con un nuovo accordo, probabilmente fino al , adeguando l’ingaggio al suo nuovo status di leader. Versatilità Tattica: La capacità di Ruben di abbinare strapotere fisico e senso del gol permette ad Allegri di variare l’assetto offensivo, specialmente ora che si attende il pieno recupero di Gimenez e la migliore condizione di Füllkrug.

La strategia di Furlani

Blindare Loftus-Cheek significa proteggere un investimento che sta rendendo oltre le aspettative. Con Modric a dettare i tempi e l’inglese a scardinare le difese, il Milan ha trovato un equilibrio che spaventa le rivali. La volontà del giocatore è chiara: restare a Milano per vincere, respingendo le lusinghe della Premier League.