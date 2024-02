Rinnovo Giroud, il francese ha un’idea precisa in testa: c’entra l’Europa League! ULTIMISSIME

Rinnovo Giroud, il francese sta ancora riflettendo sul proprio futuro: spunta un’idea legata alla vittoria dell’Europa League

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, continuano le riflessioni di Olivier Giroud sul proprio futuro. Il francese, tema caldo del calciomercato Milan essendo in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, deve decidere se prolungare di un anno con i rossoneri oppure emigrare in MLS.

Nelle ultime ore però sta spuntando anche un’ipotesi a sorpresa e legata al percorso del Diavolo in Europa League: la tentazione dell’ex bomber del Chelsea sarebbe quella di chiudere la sua esperienza in rossonero regalando al club proprio il trofeo europeo. Giroud, che l’ha vinta nel 2018-2019 proprio coi Blues, sa come si fa.