Rinnovo Giroud, prossime settimane decisive: cosa filtra sul futuro del francese

Rinnovo Giroud, le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del francese: l’attaccante vuole restare

Olivier Giroud tornerà oggi in campo contro l’Atalanta dopo le due giornate di squalifica contro Fiorentina e Frosinone.

Il francese cercherà di tornare al gol e di incrementare il bottino di 7 gol in Serie A ma, come riportato dal Corriere della Sera, l’ex Chelsea resta un tema caldo anche del calciomercato Milan. In scadenza di contratto a giugno, le prossime settimane saranno decisive per decidere il futuro: Giroud vuole restare e anche il club è d’accordo ma solo rivedendo al ribasso l’attuale ingaggio da 3.5 milioni, bonus inclusi. C’è ottimismo.