Calciomercato Milan, Allegri presenta la lista della spesa a Tare: triplo colpo a gennaio, il tecnico ha avanzato queste richieste

Calciomercato Milan, Gimenez sacrificio necessario per finanziare il sogno: tre colpi in canna per Allegri, spuntano nomi suggestivi per la difesa e l’attacco

Un domani ci interrogheremo su cosa si è inceppato nel meccanismo che avrebbe dovuto legare il Milan e Santiago Gimenez. Arrivato quasi un anno fa dal Feyenoord tra squilli di tromba, il messicano era stato accolto a Milano come la panacea di tutti i mali, la soluzione definitiva all’annoso problema del gol che affligge il Diavolo. La realtà, purtroppo, ha raccontato una storia ben diversa: fatta eccezione per l’eterno Olivier Giroud, San Siro si conferma un giudice severo per le prime punte, e il “Bebote” è diventato solo l’ultima “vittima” di quella che assume i contorni di una vera e propria carneficina di attaccanti. Nessuno, dopo il francese, è riuscito a reggere il peso di quella maglia e delle aspettative.

Calciomercato Milan, triplo colpo a gennaio con la cessione di Santiago Gimenez

Per questo motivo, la dirigenza ha deciso di tagliare il cordone ombelicale. Sarà proprio Gimenez il sacrificato di lusso nel prossimo calciomercato invernale. Una cessione dolorosa ma necessaria per finanziare la nuova strategia del direttore sportivo. Come titola questa mattina Tuttosport, l’obiettivo è chiaro: «Tare, 3 colpi da scudetto». Non semplici ritocchi, ma innesti di spessore per blindare il primato in classifica.

Il piano prevede rinforzi mirati in ogni reparto. Per la difesa circolano suggestioni clamorose e romantiche, con i nomi di Sergio Ramos o un incredibile ritorno di Thiago Silva per portare leadership immediata. Si cerca anche un esterno destro capace di saltare l’uomo, ma la priorità assoluta resta una: una prima punta vera. L’identikit è quello di un bomber che sappia fare l’unica cosa che conta e che, Giroud a parte, è mancata terribilmente negli ultimi anni: segnare con regolarità, senza farsi schiacciare dalla pressione di San Siro.