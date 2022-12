Calciomercato Milan: richiesta alta dell’Atalanta per Sportiello

Calciomercato Milan, per Marco Sportiello l’Atalanta chiede 5 milioni di euro. Le ultime secondo il Corriere dello Sport

Il Milan continua la ricerca di un portiere per coprire il buco lasciato dall’infortunio di Mike Maignan. I rossoneri hanno bloccato Marco Sportiello a parametro zero per il prossimo giugno, ma come riporta il Corriere dello Sport vorrebbero provare ad anticipare il suo arriva già in questa sessione invernale.

L’Atalanta per liberare subito l’estremo difensore però chiede 4/5 milioni di euro. Una richiesta esagerata per il club rossonero, che valuterà dunque altri profili.