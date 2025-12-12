Calciomercato
Calciomercato Milan, Allegri accontentato? Quotazioni in rialzo, può arrivare lui a Milanello. Pesante indizio
Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri potrebbe presto sorridere: sono in rialzo in casa rossonera le quotazioni di Fullkrug
Nonostante le voci riportate dal Corriere dello Sport di una non piena convinzione tecnica, il nome di Niclas Füllkrug per l’attacco del Milan a gennaio sta vedendo una significativa impennata nelle quotazioni.
Secondo l’esperto di mercato Alessandro Jacobone, bisogna prestare «attenzione alle quotazioni in rialzo di Fullkrug per l’attacco del Milan a gennaio».
Calciomercato Milan, in rialzo le quotazioni di Fullkrug
Questo improvviso aumento di interesse per il centravanti tedesco del West Ham si spiega con una serie di fattori pragmatici che il Milan deve considerare in vista della sessione invernale:
- Disponibilità sul Mercato: Füllkrug, 32 anni, è in uscita dal West Ham ed è motivato a lasciare la Premier League. Questa disponibilità immediata lo rende un obiettivo più facile e veloce da raggiungere rispetto ad altri nomi complessi come Zirkzee.
- Urgenza di Allegri: Con Santiago Gimenez destinato all’addio (una necessità condivisa dall’unanimità dell’ambiente Milan, secondo Franco Ordine) e l’esigenza di trovare un finalizzatore d’area, la dirigenza potrebbe abbassare il tiro sulle pretese tecniche per garantire a Massimiliano Allegri un attaccante subito pronto e con esperienza internazionale.
- Costo Contenuto: Essendo in uscita e con una valutazione non esorbitante (a differenza di Zirkzee), Füllkrug potrebbe rappresentare l’opzione ideale per rispettare il vincolo «prima si cede, poi si compra» imposto dalla proprietà.
L’operazione, quindi, non nascerebbe da una prima scelta assoluta, ma da una valutazione di opportunità e fattibilità in un mercato invernale notoriamente difficile. Le quotazioni in rialzo suggeriscono che, se le prime piste come Zirkzee dovessero fallire o Icardi dovesse rimanere una suggestione complicata, il Milan potrebbe virare con decisione sul profilo tedesco.