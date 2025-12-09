 Calciomercato Milan, retroscena Modric! Intreccio Tare Allegri
Connect with us

Calciomercato News

Calciomercato Milan, retroscena Modric! Intreccio Tare Allegri, ecco come è andata in estate. La ricostruzione

Calciomercato News

Mercato Milan, avanza l'idea Lucca. Tare pensa all'ingaggio dell'attaccante azzurro, ma una sola condizione: ecco quale

Ultimissime Milan Calciomercato

Calciomercato Milan LIVE: Tare pensa a Lucca per l'attacco, ma c'è concorrenza...

Calciomercato News

Calciomercato Milan, per l'attacco spunta Lucca! Idea di Tare, c'è concorrenza in Serie A. La situazione

Calciomercato News

Mercato Milan, pesante indiscrezione sul futuro di Santiago Gimenez: spunta l'interesse a sorpresa per gennaio

Calciomercato

Calciomercato Milan, retroscena Modric! Intreccio Tare Allegri, ecco come è andata in estate. La ricostruzione

Milan news 24

Published

32 secondi ago

on

By

Modric

Calciomercato Milan, conferme sul retroscena legato all’arrivo di Luka Modric: il croato è stato un’idea di Igli Tare

La presenza di Luka Modric nel centrocampo del Milan è un fatto assodato che continua a suscitare grande entusiasmo. A rendere ancora più affascinante l’arrivo di un fuoriclasse del suo calibro è un curioso retroscena svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, un aneddoto che rivela le radici di questo grande colpo di mercato.

La mossa di portare Modric in rossonero non fu un’idea improvvisa, ma una precisa e forte volontà di Igli Tare. Secondo Di Marzio, l’ex dirigente della Lazio aveva individuato in Modric il primo, grande acquisto da mettere a segno per il Milan, coltivando il suo nome come un vero e proprio pallino. Una visione che, alla luce dei fatti, si è rivelata geniale e vincente.

Calciomercato Milan, Tare decisivo per Modric

PAROLE – «Modric idea di Tare, è stato un suo pallino, poi c’è stato anche l’ok di Allegri e società, ma subito arrivato al Milan, Igli Tare aveva pensato a Modric come primo grande colpo»

La rivelazione aggiunge profondità alla storia del Milan e valorizza il fiuto di Tare. Modric, oggi pilastro della squadra, è la realizzazione di un progetto pensato e voluto fortemente, a dimostrazione che anche i sogni più ambiziosi possono concretizzarsi e regalare ai tifosi un campione di statura mondiale.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.