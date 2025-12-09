Calciomercato Milan, retroscena Modric! Intreccio Tare Allegri, ecco come è andata in estate. La ricostruzione

Calciomercato Milan, conferme sul retroscena legato all’arrivo di Luka Modric: il croato è stato un’idea di Igli Tare

La presenza di Luka Modric nel centrocampo del Milan è un fatto assodato che continua a suscitare grande entusiasmo. A rendere ancora più affascinante l’arrivo di un fuoriclasse del suo calibro è un curioso retroscena svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, un aneddoto che rivela le radici di questo grande colpo di mercato.

La mossa di portare Modric in rossonero non fu un’idea improvvisa, ma una precisa e forte volontà di Igli Tare. Secondo Di Marzio, l’ex dirigente della Lazio aveva individuato in Modric il primo, grande acquisto da mettere a segno per il Milan, coltivando il suo nome come un vero e proprio pallino. Una visione che, alla luce dei fatti, si è rivelata geniale e vincente.

Calciomercato Milan, Tare decisivo per Modric

PAROLE – «Modric idea di Tare, è stato un suo pallino, poi c’è stato anche l’ok di Allegri e società, ma subito arrivato al Milan, Igli Tare aveva pensato a Modric come primo grande colpo»

La rivelazione aggiunge profondità alla storia del Milan e valorizza il fiuto di Tare. Modric, oggi pilastro della squadra, è la realizzazione di un progetto pensato e voluto fortemente, a dimostrazione che anche i sogni più ambiziosi possono concretizzarsi e regalare ai tifosi un campione di statura mondiale.