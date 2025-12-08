Modric al Milan, il retroscena esclude qualsiasi dubbio: riguarda il direttore sportivo Tare

Modric è stato un colpo portato avanti dal direttore sportivo Igli Tare, il retroscena di mercato svelato da Di Marzio

Il calciomercato è costellato di sogni, ambizioni e trattative che a volte sfiorano l’impossibile. Uno dei retroscena più affascinanti che ha coinvolto il Milan negli ultimi mesi riguarda il tentativo, sebbene arduo, di portare a San Siro una vera e propria icona del calcio mondiale: Luka Modric. Il centrocampista croato, Pallone d’Oro e leggenda vivente, è stato l’oggetto di un’idea di mercato nata e sviluppata con grande convinzione all’interno della dirigenza rossonera. Lo ha rivelato Di Marzo prima di Torino-Milan.

LE PAROLE – «Modric è stata assolutamente una scelta di Tare, aveva in testa questo pallino. Era il primo giocatore che aveva in mente nel caso in cui fosse diventato d.s. del Milan».

Il “Pallino” di Igli Tare

L’architetto dietro questa suggestione non è stato altri che Igli Tare, l’attuale direttore sportivo del Diavolo. Tare, dirigente noto per il suo occhio clinico e per la capacità di scovare talenti spesso sottovalutati, ha avuto il fantasista croato nel mirino sin dal suo insediamento. Modric, nonostante l’età avanzata, continua a dimostrare una classe cristallina, una visione di gioco superiore e una resistenza fisica invidiabile, caratteristiche che lo rendono ancora oggi uno dei mediani più influenti d’Europa.

Per il direttore sportivo albanese, l’arrivo di un giocatore del calibro di Modric ha rappresentato non solo un incredibile colpo mediatico, ma soprattutto un elemento fondamentale per innalzare il livello di esperienza e qualità nel centrocampo della squadra milanese. L’idea di vederlo manovrare il gioco in Serie A con la maglia dei rossoneri era un vero e proprio “pallino” che Tare ha coltivato con tenacia.

Un Colpo Difficile ma Ispiratore

La trattativa per Modric si presentava complessa sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, il forte legame del croato con il Real Madrid, club con cui ha vinto tutto e di cui è capitano e simbolo. In secondo luogo, le cifre relative all’ingaggio del centrocampista e la sua volontà di restare in Spagna finché si sente competitivo.