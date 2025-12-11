Calciomercato Milan, retroscena Maignan: offerta di rinnovo rifiutata ma c’è ancora speranza. Ecco perchè

Calciomercato Milan, spunta il retroscena sul futuro di Mike Maignan: dopo il derby il portiere avrebbe rifiutato una nuova proposta di rinnovo

La trattativa per il rinnovo di Mike Maignan al Milan è in stallo a causa delle cifre. Secondo quanto riportato da Radio Rossonera, ci sarebbe stato un incontro tra il dirigente Igli Tare e l’agente del portiere francese qualche giorno dopo il derby.

In quell’occasione, il Milan avrebbe avanzato una nuova proposta economica, che, tuttavia, sarebbe risultata inferiore ai 5 milioni di euro annui. L’offerta, secondo la fonte, sarebbe stata prontamente rifiutata dall’entourage del giocatore.

Nonostante le difficoltà sul piano contrattuale, la situazione è mitigata dal forte legame emotivo del portiere con il club: Maignan nutre «grande rispetto e amore per il #Milan».

La distanza tra la domanda del giocatore e l’offerta della società, unita alla volontà di Maignan di non forzare un addio, mantiene viva una trattativa che si preannuncia lunga. Si attendono ulteriori sviluppi per capire se il club riuscirà ad accontentare il portiere considerato insostituibile.