Calciomercato Milan, l’aggiornamento su Maignan gela completamente i tifosi! Il portiere deluso, l’aneddoto sentenzia il futuro del classe ’95? Ultime

Calciomercato Milan, importante aggiornamento su Mike Maignan: il portiere deluso dal comportamento della dirigenza nella scorsa stagione

La grande forma del Milan di Massimiliano Allegri, nonostante le ottime notizie sul campo, è offuscata da una situazione contrattuale spinosa che riguarda uno dei pilastri della squadra: il portiere Mike Maignan. A rivelare un retroscena che non tranquillizza i tifosi rossoneri è stata la giornalista di ‘Radio Rossonera’ Beatrice Sarti, intervenuta nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale YouTube di ‘Calciomercato.it’. La sua analisi ha acceso un campanello d’allarme su un rapporto che sembra essersi incrinato.

Maignan deluso, il rinnovo in stand-by

Secondo le parole di Beatrice Sarti, il portiere francese sarebbe “rimasto deluso dal comportamento della dirigenza sulla questione rinnovo”. Un’affermazione che svela una crepa nel rapporto tra il club e il suo capitano. Nonostante la volontà del giocatore, che aveva “detto sì al rinnovo con il Milan quando la squadra era all’ottavo posto con Fonseca”, i contatti per il prolungamento del contratto sembrano essersi interrotti. La situazione è critica, e secondo la giornalista non risultano “passi per un riavvicinamento”.

Il futuro di Maignan, il cui contratto scade il 30 giugno 2026, è quindi in forte discussione. La speranza è che l’allenatore Massimiliano Allegri, noto per la sua capacità di gestione dei rapporti con i giocatori, possa “metterci una pezza”. La sua influenza potrebbe essere decisiva per ricucire lo strappo e convincere il portiere a restare. Tuttavia, la rivelazione di Sarti evidenzia che il problema è molto più profondo di quanto si pensasse.

Le altre ombre e luci in casa Milan

Mentre la situazione di Maignan preoccupa, il calciomercato Milan si gode un periodo d’oro in campo, frutto del lavoro del direttore sportivo Tare e di Allegri. L’allenatore ha ridato fiducia alla squadra, che ora gioca con una “sicurezza nei suoi mezzi” mai vista prima. Il centrocampo, in particolare, è diventato il punto di forza del club grazie all’arrivo di Luka Modric e Adrien Rabiot. Secondo Sarti, questi due giocatori “fanno quello che vogliono” in Serie A e hanno reso la squadra “molto più sicura”.

Anche il rientro di Rafael Leao è un tema caldo. La giornalista ritiene che sia “molto probabile” un suo rientro dalla panchina contro il Napoli, sottolineando come il Milan abbia vinto anche senza di lui, ma che con la sua presenza Allegri abbia avuto un approccio “giusto”, ovvero di “coccolarlo”. Nel frattempo, si spera che il gol in Coppa Italia possa sbloccare mentalmente anche Gimenez.

Ma la vicenda Maignan resta l’ombra più grande su questo momento d’oro. I tifosi del Milan attendono con ansia sviluppi, sperando che il rapporto con il loro capitano sia ancora recuperabile.