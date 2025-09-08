Connect with us

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena! Tare aveva preso il talento del Real Madrid, la ricostruzione

Calciomercato Milan, Arnau Martinez non esce dai radar! Strategia già decisa per gennaio, c'è l'ok di Allegri

Mercato Milan, Allegri tra conferme e scommesse: l'analisi della rosa reparto per reparto

Calciomercato Milan, Tare a caccia di svincolati? La lista dei migliori profili ruolo per ruolo. Il DS prende nota

Mercato Milan, chiusa definitivamente la cessione di Adli all'Al Shabab! Cifre definitive e tutti i dettagli

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena! Tare aveva preso il talento del Real Madrid, la ricostruzione

Milan news 24

Published

16 ore ago

on

By

Tare

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena: i rossoneri sono stati ad un passo da Fortea, terzino destro del Real Madrid

Il calciomercato Milan è stato davvero a un passo dall’assicurarsi uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Stiamo parlando di Jesús Fortea, il giovane e talentuoso terzino destro classe 2007 che milita nelle giovanili del Real Madrid. La trattativa, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, era entrata nel vivo e sembrava a un passo dalla conclusione. Il club rossonero, sotto la direzione del nuovo direttore sportivo Igli Tare, si è mosso con grande concretezza tra i mesi di maggio e giugno per convincere il giovane spagnolo a sposare il progetto del Diavolo. Il lavoro di Tare e del suo staff si è concentrato sulla prospettiva di crescita e sul ruolo che Fortea avrebbe potuto ricoprire in futuro nella prima squadra, anche in ottica di una collaborazione con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che è sempre molto attento ai giovani talenti.

Le parti erano vicinissime a un accordo, con il Milan che aveva preparato una proposta allettante per il giocatore. L’operazione sembrava ormai in dirittura d’arrivo, pronta per essere annunciata. Il Diavolo era riuscito a superare la concorrenza di altri top club, puntando su un progetto che valorizzasse pienamente le qualità del difensore spagnolo. I tifosi milanisti sognavano già di vedere il giovane Fortea sfrecciare sulla fascia destra di San Siro, immaginandolo come il futuro erede di campioni del calibro di Cafu o di Mauro Tassotti.

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, la situazione ha subito un brusco e inaspettato ribaltone. L’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid ha completamente stravolto i piani. Il neo-tecnico, infatti, ha subito messo le mani sulla gestione sportiva del club e ha espresso un desiderio chiaro e perentorio: rinnovare Jesús Fortea. Alonso ha riconosciuto subito il potenziale del ragazzo e ha chiesto alla dirigenza di blindarlo a tutti i costi, considerandolo un elemento imprescindibile per il futuro del club.

La mossa del tecnico basco ha di fatto bloccato ogni trattativa e spento le speranze del Milan. Nonostante gli sforzi del DS Tare e la volontà del club di investire su giovani di grande prospettiva, la richiesta di Xabi Alonso ha reso impossibile il prosieguo delle negoziazioni. Una vera e propria beffa per il Milan, che aveva individuato in Fortea il profilo ideale per rinforzare il proprio vivaio e costruire una squadra competitiva per gli anni a venire. La notizia, rilanciata da una fonte autorevole come Matteo Moretto, svela un retroscena di mercato che dimostra come il Milan stia lavorando in maniera molto aggressiva e mirata per assicurarsi i migliori talenti europei, ma allo stesso tempo come alcune operazioni possano saltare per dettagli e decisioni prese all’ultimo minuto da figure chiave come, in questo caso, un allenatore di fama internazionale.

