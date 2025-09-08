Calciomercato Milan, clamoroso retroscena! Tare aveva preso il talento del Real Madrid, la ricostruzione

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena: i rossoneri sono stati ad un passo da Fortea, terzino destro del Real Madrid

Il calciomercato Milan è stato davvero a un passo dall’assicurarsi uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Stiamo parlando di Jesús Fortea, il giovane e talentuoso terzino destro classe 2007 che milita nelle giovanili del Real Madrid. La trattativa, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, era entrata nel vivo e sembrava a un passo dalla conclusione. Il club rossonero, sotto la direzione del nuovo direttore sportivo Igli Tare, si è mosso con grande concretezza tra i mesi di maggio e giugno per convincere il giovane spagnolo a sposare il progetto del Diavolo. Il lavoro di Tare e del suo staff si è concentrato sulla prospettiva di crescita e sul ruolo che Fortea avrebbe potuto ricoprire in futuro nella prima squadra, anche in ottica di una collaborazione con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che è sempre molto attento ai giovani talenti.

Le parti erano vicinissime a un accordo, con il Milan che aveva preparato una proposta allettante per il giocatore. L’operazione sembrava ormai in dirittura d’arrivo, pronta per essere annunciata. Il Diavolo era riuscito a superare la concorrenza di altri top club, puntando su un progetto che valorizzasse pienamente le qualità del difensore spagnolo. I tifosi milanisti sognavano già di vedere il giovane Fortea sfrecciare sulla fascia destra di San Siro, immaginandolo come il futuro erede di campioni del calibro di Cafu o di Mauro Tassotti.

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, la situazione ha subito un brusco e inaspettato ribaltone. L’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid ha completamente stravolto i piani. Il neo-tecnico, infatti, ha subito messo le mani sulla gestione sportiva del club e ha espresso un desiderio chiaro e perentorio: rinnovare Jesús Fortea. Alonso ha riconosciuto subito il potenziale del ragazzo e ha chiesto alla dirigenza di blindarlo a tutti i costi, considerandolo un elemento imprescindibile per il futuro del club.

La mossa del tecnico basco ha di fatto bloccato ogni trattativa e spento le speranze del Milan. Nonostante gli sforzi del DS Tare e la volontà del club di investire su giovani di grande prospettiva, la richiesta di Xabi Alonso ha reso impossibile il prosieguo delle negoziazioni. Una vera e propria beffa per il Milan, che aveva individuato in Fortea il profilo ideale per rinforzare il proprio vivaio e costruire una squadra competitiva per gli anni a venire. La notizia, rilanciata da una fonte autorevole come Matteo Moretto, svela un retroscena di mercato che dimostra come il Milan stia lavorando in maniera molto aggressiva e mirata per assicurarsi i migliori talenti europei, ma allo stesso tempo come alcune operazioni possano saltare per dettagli e decisioni prese all’ultimo minuto da figure chiave come, in questo caso, un allenatore di fama internazionale.