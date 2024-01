Calciomercato Milan: resistono due candidature per rinforzare la difesa

Prima della chiusura della sessione invernale il calciomercato Milan proverà a mettere a segno un nuovo colpo in difesa

Il calciomercato Milan proverà a piazzare il colpo per la difesa in queste ultime due settimane di mercato e i nomi che circolano all’interno della sede del club rossonero sono principalmente tre. L’affare legato a Alessandro Buongiorno, centrale del Torino che sarebbe il preferito sia per la società che per Stefano Pioli resta complicato.

Come riportato da TMW resistono invece le candidature di Brassier e Kouassi.