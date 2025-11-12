Connect with us

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Reijnders torna sul suo trasferimento al Manchester City: «Quando sono venuto a sapere di...»

HANNO DETTO

Bartesaghi Milan, che elogio di Fabrizio Biasin: la provocazione del giornalista non è passata inosservata

HANNO DETTO

Toni non le manda a dire sugli attaccanti: per l'ex bomber in Serie A c'è questo grande problema

HANNO DETTO

Pellegatti lancia l'allarme: «Spero proprio che il prossimo giugno si parta da 50-60 milioni per prendere un attaccante, ad oggi il Milan non ha...»

HANNO DETTO

Viviano molto critico sul Milan: «Non mi è piaciuto contro il Parma e contro la Roma, quel rigore concesso...»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Reijnders torna sul suo trasferimento al Manchester City: «Quando sono venuto a sapere di…»

Milan news 24

Published

5 secondi ago

on

By

Reijnders

Calciomercato Milan, Reijnders torna sul suo trasferimento al Manchester City: «Quando sono venuto a sapere di…». Le ultimissime

Le valutazioni di mercato dei calciatori, spesso oggetto di dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, sono sempre una fonte di curiosità, anche per gli stessi protagonisti. Tijjani Reijnders, l’ex centrocampista del Milan, attualmente in forza al Manchester City, si è espresso in merito al suo valore di mercato, che secondo il portale specializzato Transfermarkt si attesterebbe sui 70 milioni di euro.

Intervistato da ZiggoSport, il centrocampista olandese non ha nascosto una certa sorpresa. «Wow, è alto», ha commentato Reijnders, dimostrando di non seguire assiduamente le stime sul proprio cartellino. Il giocatore ha rivelato di usare il noto portale solo per tenere d’occhio i suoi ex colleghi rossoneri.

«A volte controllo i miei ex compagni di squadra su Transfermarkt per vedere come stanno andando, ma non ho mai controllato il mio. L’ultima volta che ho saputo per quanto sono stato acquistato, sono rimasto sorpreso», ha ammesso l’ex Milan.

Nonostante lo stupore per la cifra elevata, che testimonia la sua crescita esponenziale dopo l’addio al Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare, Reijnders ha accolto la valutazione con sportività e piacere. Il centrocampista ha chiuso con una battuta, riconoscendo il merito della stima: «Ma è un bel complimento da parte di Transfermarkt».

La valutazione a 70 milioni di euro per Reijnders evidenzia come il club rossonero, pur avendolo ceduto per una cifra inferiore, abbia contribuito al suo sviluppo, permettendogli di raggiungere un top club e incrementare vertiginosamente il suo valore.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.