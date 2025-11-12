Calciomercato Milan, Reijnders torna sul suo trasferimento al Manchester City: «Quando sono venuto a sapere di…». Le ultimissime

Le valutazioni di mercato dei calciatori, spesso oggetto di dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, sono sempre una fonte di curiosità, anche per gli stessi protagonisti. Tijjani Reijnders, l’ex centrocampista del Milan, attualmente in forza al Manchester City, si è espresso in merito al suo valore di mercato, che secondo il portale specializzato Transfermarkt si attesterebbe sui 70 milioni di euro.

Intervistato da ZiggoSport, il centrocampista olandese non ha nascosto una certa sorpresa. «Wow, è alto», ha commentato Reijnders, dimostrando di non seguire assiduamente le stime sul proprio cartellino. Il giocatore ha rivelato di usare il noto portale solo per tenere d’occhio i suoi ex colleghi rossoneri.

«A volte controllo i miei ex compagni di squadra su Transfermarkt per vedere come stanno andando, ma non ho mai controllato il mio. L’ultima volta che ho saputo per quanto sono stato acquistato, sono rimasto sorpreso», ha ammesso l’ex Milan.

Nonostante lo stupore per la cifra elevata, che testimonia la sua crescita esponenziale dopo l’addio al Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare, Reijnders ha accolto la valutazione con sportività e piacere. Il centrocampista ha chiuso con una battuta, riconoscendo il merito della stima: «Ma è un bel complimento da parte di Transfermarkt».

La valutazione a 70 milioni di euro per Reijnders evidenzia come il club rossonero, pur avendolo ceduto per una cifra inferiore, abbia contribuito al suo sviluppo, permettendogli di raggiungere un top club e incrementare vertiginosamente il suo valore.