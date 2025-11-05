Connect with us

Calciomercato Milan, Reijnders da urlo! Plusvalenza da sogno a bilancio, questi i dettagli finali della trattativa col Manchester City

Suso, incredibile dettaglio emerso dal bilancio! Lo spagnolo fa ancora guadagnare il Milan. Il dato non mente

Calciomercato Milan, svelati i costi ufficiali dell'annata 2024/2025: Fofana l'acquisto più caro. Tutti i dettagli del bilancio

Mercato Milan a caccia dell'erede di Maignan: trattativa in stallo, spunta il talento tedesco Noah Atubolu del Friburgo. Scout pronti a visionarlo

Calciomercato Milan, missione di Tare: c'è quel profilo nel mirino, il DS vuole battere il top club. Lo scenario

Calciomercato Milan, Reijnders da urlo! Plusvalenza da sogno a bilancio, questi i dettagli finali della trattativa col Manchester City

4 secondi ago

Reijnders

Calciomercato Milan, dall’approvazione del bilancio odierno emergono tutti i dettagli sull’operazione Reijnders col Manchester City

L’Assemblea degli Azionisti del Milan ha approvato il bilancio 2024/25, rivelando i dettagli economici delle principali cessioni.

La voce più significativa tra le plusvalenze riguarda Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è stato ceduto per 54,87 milioni di euro. Considerando un valore residuo contabile di soli 12,97 milioni di euro, la sua cessione ha generato una plusvalenza netta eccezionale di 41,89 milioni di euro.

Questa operazione ha rappresentato il pilastro finanziario del bilancio, contribuendo in maniera determinante al totale delle plusvalenze registrate dal club, che ammonta a 55.9 milioni di euro. L’affare Reijnders dimostra l’abilità del calciomercato Milan nel valorizzare i propri asset e nel realizzare capital gains sul mercato.

