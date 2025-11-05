Calciomercato
Calciomercato Milan, Reijnders da urlo! Plusvalenza da sogno a bilancio, questi i dettagli finali della trattativa col Manchester City
Calciomercato Milan, dall’approvazione del bilancio odierno emergono tutti i dettagli sull’operazione Reijnders col Manchester City
L’Assemblea degli Azionisti del Milan ha approvato il bilancio 2024/25, rivelando i dettagli economici delle principali cessioni.
La voce più significativa tra le plusvalenze riguarda Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è stato ceduto per 54,87 milioni di euro. Considerando un valore residuo contabile di soli 12,97 milioni di euro, la sua cessione ha generato una plusvalenza netta eccezionale di 41,89 milioni di euro.
Questa operazione ha rappresentato il pilastro finanziario del bilancio, contribuendo in maniera determinante al totale delle plusvalenze registrate dal club, che ammonta a 55.9 milioni di euro. L’affare Reijnders dimostra l’abilità del calciomercato Milan nel valorizzare i propri asset e nel realizzare capital gains sul mercato.