MN24 – Bilancio Milan 2024/2025, i rossoneri chiudono in attivo per il terzo anno consecutivo! Tutto su numeri e dettagli

Bilancio Milan 2024/2025, terzo utile consecutivo per il club rossonero: l’esercizio chiude a +2.9 milioni di euro. Tutti i numeri

Nella giornata odierna si è tenuta l’assemblea degli azionisti del Milan per l’approvazione del bilancio 2024/25, chiuso al 30 giugno 2025.

Come emerso dai documenti visionati da Milanews24, il risultato netto consolidato dell’esercizio evidenzia un «utile di esercizio di 2,9 milioni di Euro». Questo dato rappresenta una diminuzione di 1,1 milioni rispetto all’utile di 4,1 milioni del 2023/24.

Bilancio Milan, costi e svalutazioni per il nuovo stadio

La variazione negativa è dovuta in gran parte a «maggiori costi per il personale per 5,9 milioni di Euro» e soprattutto a «maggiori costi per ammortamenti e svalutazioni per 26,3 milioni di Euro».

Di questi, ben 11 milioni di Euro sono correlati a svalutazioni legate al progetto stadio San Donato. Tali svalutazioni sono strettamente legate alla decisione della Capogruppo di «sospendere l’iter amministrativo» per lo stadio a San Donato, data «l’intenzione di coltivare la costruzione del nuovo stadio nel Comune di Milano».

Plusvalenze e ricavi bilanciano il deficit

Queste variazioni negative sono state bilanciate da «maggiori incassi dalla gestione calciatori pari a 30,6 milioni di euro». Tali incassi derivano principalmente dalle plusvalenze realizzate a giugno 2025 con le cessioni di Reijnders (al Manchester City), Pellegrino (al Boca Juniors) e Kalulu (alla Juventus). Hanno contribuito positivamente anche i maggiori proventi commerciali, incluse le vendite e-commerce e l’incasso di 8,9 milioni di Euro relativo alla New Sponsorship Agreement Fee di un nuovo partner commerciale.