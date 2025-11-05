A tutto Scaroni! Le dichiarazioni del presidente del Milan: bilancio in attivo, ricavi da record e sul futuro…. Le ultimissime

Il Milan non vince solo sul campo, grazie alla guida di Massimiliano Allegri, il navigato allenatore, ma stabilisce anche record storici a livello finanziario. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato oggi i risultati del Bilancio Consolidatoper l’esercizio chiuso al 30 giugno 2025, confermando la solida gestione economica del club. Per la prima volta nella sua storia moderna, il Diavolo ha chiuso per il terzo anno consecutivo in utile, con un risultato consolidato positivo di 3 milioni di euro.

📈 Crescita Spettacolare e Indipendenza dal Player Trading

Il Presidente Paolo Scaroni ha aperto la conferenza stampa, subito dopo l’Assemblea, evidenziando i tre punti chiavedel bilancio. Il più eclatante è il nuovo record assoluto di ricavi per il terzo anno di fila, arrivato a 494,5 milioni di euro, con un incremento del 10% rispetto alla stagione 2023/24.

Scaroni ha sottolineato la spettacolare crescita delle voci non legate ai diritti TV e al Player Trading: “Se io escludo diritti TV e Player Trading tutto il resto è aumento da 90 milioni nel 2019 a 240 milioni in quest’esercizio. Tutto quello che è al di fuori… è triplicato“. Un dato che infonde grande fiducia nel futuro dei rossoneri.

Il Presidente ha anche evidenziato la minore necessità del Milan di ricorrere alle cessioni rispetto ad altri club, un fattore monitorato attentamente da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo: “Negli ultimi 4 anni abbiamo incassato 62 milioni dal Player Trading. L’Inter ne ha incassati 202, il Napoli 193. Vuol dire che abbiamo bisogno meno di altri club di vendere giocatori per far quadrare il bilancio”.

🏟️ Il Futuro dello Stadio e l’Importanza dei Conti Sani

Rispondendo ai quesiti dei giornalisti, Scaroni ha rimarcato come i bilanci sani siano la “conditio sine qua non per avere risultati sportivi di qualità“. Ha anche affrontato il tema della mancanza della Champions League in questa stagione, definendo l’obiettivo di un quarto utile consecutivo come una “salita faticosa“, ma non impossibile.

Infine, sul fronte del nuovo stadio, il Presidente ha sminuito i recenti intoppi burocratici, definendoli un “venticello“, non una “tempesta”. L’obiettivo del Milan è chiaro: portare la città ad avere stadi moderni ed efficienti, come si è visto agli Europei. L’internazionalizzazione del brand, come la possibilità di giocare a Perth, è vista come un’operazione di promozione della Serie A all’estero, non per un mero guadagno di pochi milioni.