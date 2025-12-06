Calciomercato Milan, Ravezzani attacca: «Il peggiore ad ex aequo» – IL POST

Calciomercato Milan – Il giornalista Fabio Ravezzani ha mosso una critica ad alcuni giocatori arrivati la scorsa estate

Il dibattito sulla bontà delle operazioni di calciomercato della sessione estiva si è riacceso con l’arrivo di dicembre, e a gettare benzina sul fuoco è stato il giornalista sportivo Fabio Ravezzani. Con un tweet dal suo account X, Ravezzani ha espresso un giudizio durissimo, assegnando il poco invidiabile premio per il peggior calciomercato tra i grandi club di Serie A a Juventus e Milan ex aequo.

L’opinione tranchant ha subito generato reazioni, spingendo il giornalista a chiarire e circoscrivere il suo giudizio, in particolare per quanto riguarda le strategie adottate dal Milan.

Effettivamente mi riferivo agli attaccanti del Milan. Va riconosciuto che Modric è stata una grande intuizione e che Ricci fa il suo. De Winter e soprattutto Estupinan malissimo. Curioso che il Milan sbagli sempre gli esterni bassi. https://t.co/ihjEPKXs5j — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 5, 2025

La Critica Mirata: Gli Attaccanti e i Flop in Fascia

Ravezzani ha successivamente precisato che la sua critica ai rossoneri si focalizzava in modo specifico sul reparto offensivo, ritenendo che il Diavolo abbia sbagliato le scelte relative agli attaccanti.

Tuttavia, il giornalista ha anche riconosciuto alcuni colpi azzeccati, mitigando parzialmente la severità del giudizio generale. L’acquisto del fuoriclasse croato Luka Modric, il regista di fama mondiale, è stato definito una “grande intuizione”, mentre l’apporto del centrocampista Samuele Ricci è stato valutato positivamente (“fa il suo”).

La nota più dolente, secondo Ravezzani, riguarda la difesa e, in particolare, gli esterni bassi. Il rendimento del difensore Koni De Winter e, soprattutto, del terzino Pervis Estupiñán, sono stati bollati come “malissimo”. Questa osservazione ha portato il giornalista a notare una tendenza preoccupante in casa Milan: “Curioso che il Milan sbagli sempre gli esterni bassi”.

Il mercato del Diavolo, dunque, pur avendo portato a casa un elemento di altissimo livello come Modric, sembra aver fallito nel fornire i giusti rinforzi sulle corsie laterali difensive, un ruolo fondamentale negli schemi moderni di Massimiliano Allegri, tecnico che predilige la spinta sulle fasce. La critica di Ravezzani sottolinea la necessità per i rossoneri di correggere il tiro nelle prossime sessioni di mercato per equilibrare la rosa e ambire al massimo in tutte le competizioni.