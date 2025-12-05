Calciomercato Milan, i rossoneri superano la concorrenza

Calciomercato Milan, sul proprio canale YouTube Fabrizio Romano ha svelato alcuni retroscena legati alla trattativa per il classe 2005

Il Milan ha messo a segno un importante colpo in prospettiva, si attendono gli ultimo passaggi burocratici come visite e firma, assicurandosi le prestazioni del giovane talento colombiano Juan Arizala. Non si è trattato di un acquisto semplice, poiché il calciatore, un promettente terzino sinistro classe 2005, era attenzionato da diversi club europei di spessore. La determinazione del giocatore, che ha voluto fortemente vestire la maglia rossonera, è stata l’ago della bilancia che ha permesso al Diavolo di concludere l’operazione.

L’interesse per Arizala, attualmente in forza all’Independiente Medellín, era particolarmente vivo in Inghilterra e in Belgio. In particolare, il Club Brugge, società belga nota per il suo ottimo lavoro di scouting e valorizzazione dei giovani, aveva tentato un deciso approccio per assicurarsi il laterale colombiano. La volontà del calciatore di misurarsi nel prestigioso campionato italiano con i colori del Milan, tuttavia, ha prevalso su ogni altra proposta.

Destinazione Italia: Visite e Firma per il Rossonero

L’attesa per l’arrivo del giovane colombiano a Milano è ormai agli sgoccioli. Secondo quanto confermato dal celebre esperto di mercato Fabrizio Romano, il piano di viaggio di Arizala è già definito. Subito dopo aver disputato la finale di coppa con l’Independiente Medellín contro l’Atlético Nacional, il difensore partirà alla volta dell’Italia.

Il suo arrivo è atteso nei prossimi giorni, dove sarà sottoposto alle consuete visite mediche di rito, passaggio fondamentale per l’ufficializzazione dell’accordo. Una volta superati i controlli sanitari, seguirà la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club di Via Aldo Rossi.

L’acquisto di Juan Arizala si inserisce perfettamente nella strategia di mercato del Milan, sempre attento a intercettare i talenti emergenti prima che raggiungano quotazioni inaccessibili. Il Diavolo si assicura così un giocatore che, grazie alla sua determinazione e alla sua qualità, potrebbe diventare un elemento chiave del futuro del club.

Resta ancora da definire se il difensore verrà aggregato immediatamente alla prima squadra, guidata da Massimiliano Allegri, o se sarà indirizzato verso un percorso di crescita graduale, magari in prestito, per acquisire esperienza nel calcio europeo. Ciò che è certo è che il Milan ha vinto la corsa per un talento richiestissimo, dimostrando il fascino che il club esercita ancora sui giovani calciatori di prospettiva.