Calciomercato Milan, Ravezzani traccia l’identikit dell’attaccante: «Deve avere queste caratteristiche, lui sarebbe l’ideale»

Le parole di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24, dicendo la sua anche sul calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Oggi il futuro del Milan si gioca sulla scelta del centroavanti. Giroud è un giocatore che ha fatto molto che però ha 37 anni compiuti ed è il momento di lasciarlo andare. Il tema vero è trovare lo Zirzkee della situazione a meno che non sia Zirkzee stesso. Diciamo che servirebbe un bomber da 15-18 gol a stagione. Non è facile, ma il futuro del Milan se vuole essere vincente non può prescindere da questo tipo di giocatore, un centroavanti di grande prolificità. La prossima stagione del Milan si gioca molto su questa intuizione di mercato. La difesa è accettabile, può andar bene così, il centrocampo pian piano ha trovato i suoi riferimenti, le fasce sono ottime, chi manca davvero è il grande centroavanti. È il momento di trovarlo»