Calciomercato Milan, Pulisic non è incedibile ma serve un’offerta monstre: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Calciomercato Milan, in casa rossonera Pulisic non è considerato incedibile ma servono tra i 70 e gli 80 milioni di euro per il via libera

Il futuro di Christian Pulisic potrebbe tingersi nuovamente dei colori della Premier League. Nonostante il ruolo centrale nel progetto di Massimiliano Allegri, le sirene inglesi tornano a farsi sentire con prepotenza. Secondo quanto riportato dal portale britannico CaughtOffside, la dirigenza rossonera avrebbe stabilito una soglia psicologica importante per sedersi al tavolo delle trattative.

Calciomercato Milan: la valutazione di Pulisic e i club interessati

Il Milan non considera l’americano incedibile a priori, ma la valutazione rispecchia lo status di uno dei migliori esterni del campionato:

Il Prezzo del Cartellino: Per privarsi di Pulisic, il club di via Aldo Rossi è pronto ad ascoltare offerte che oscillino tra i 70 e gli 80 milioni di euro . Una cifra che garantirebbe una plusvalenza mostruosa rispetto ai circa 20 milioni versati al Chelsea nel 2023.

Per privarsi di Pulisic, il club di via Aldo Rossi è pronto ad ascoltare offerte che oscillino tra i . Una cifra che garantirebbe una plusvalenza mostruosa rispetto ai circa 20 milioni versati al Chelsea nel 2023. Tris di Big inglesi: Tre colossi della Premier League hanno messo gli occhi sul numero 11 milanista. Arsenal , Manchester United e Tottenham sono le società maggiormente interessate a riportare il giocatore a Londra o Manchester, attratte dalla sua maturità tattica e dal suo impatto commerciale globale.

Tre colossi della Premier League hanno messo gli occhi sul numero 11 milanista. , e sono le società maggiormente interessate a riportare il giocatore a Londra o Manchester, attratte dalla sua maturità tattica e dal suo impatto commerciale globale. Strategia di Furlani: La posizione del Milan è chiara: nessuna svendita. La volontà sarebbe quella di proseguire insieme, ma davanti a una proposta “indecente”, Cardinale e Furlani potrebbero decidere di reinvestire il tesoretto su profili più giovani o per puntellare altri reparti (come il sogno Lewandowski).

L’impatto tattico

Per Allegri, perdere Pulisic sarebbe un colpo durissimo. L’americano è l’equilibratore perfetto, capace di agire su entrambe le fasce e di garantire una media realizzativa altissima. Tuttavia, il mercato estivo si preannuncia rovente e la permanenza del “Capitan America” dipenderà molto dalla capacità del Milan di resistere agli assalti milionari provenienti dall’Inghilterra.