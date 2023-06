Pulisic Milan: l’americano piace anche a Cardinale. Le ultime sull’esterno destro del Chelsea. I dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli chiederà alla dirigenza rossonera anche un investimento anche per la corsia di destra in attacco e il nome ideale sarebbe quello Christian Pulisic.

Al Milan potrebbe tornare utile, oltre che per le doti tecniche riconosciute, per l’immagine da sfruttare in USA.