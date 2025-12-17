Calciomercato
Calciomercato Milan, Fullkrug ad un passo: formula impostata col West Ham, ecco quando può sbarcare a Milanello
Calciomercato Milan, i rossoneri si avvicinano alla chiusura col West Ham per Fullkrug: operazione in prestito con diritto di riscatto
Le prossime settimane rappresentano lo snodo cruciale della stagione del Milan. Tra la caccia alla Supercoppa e le insidie del campo a gennaio, la dirigenza è chiamata a intervenire con decisione sul mercato per colmare la lacuna più evidente della rosa di Allegri: la punta centrale.
CSecondo quanto riportato da Pietro Mazzara, l’operazione per portare Niclas Füllkrug in rossonero si fa sempre più concreta e urgente.
Calciomercato Milan, l’effetto Gimenez sulla trattativa Fullkrug
Se la necessità di un nuovo numero 9 era già prioritaria, l’operazione di Santiago Gimenez (fuori per almeno un altro mese e mezzo) ha reso l’acquisto di un centravanti “tassativo”. Il tedesco del West Ham, già cercato nell’estate 2024, è il profilo ideale: una punta di peso e d’area di rigore che è mancata “come il pane” al Diavolo in questa prima parte di stagione.
I dettagli dell’accordo: prestito con diritto
Il Milan sta avanzando deciso con l’obiettivo di chiudere l’operazione già entro la fine del 2025. Ecco i punti chiave dell’affare:
- Formula: Prestito con diritto di riscatto.
- Gestione Rosa: Nonostante l’ingaggio pesante di Füllkrug, il club verosimilmente non cederà nessuno nel reparto offensivo per garantire profondità ad Allegri.
- Tempistiche: Via Aldo Rossi vuole definire tutto entro il 31 dicembre per tesserare il giocatore non appena aprirà il mercato (2 gennaio).
Debutto Slittato?
Sebbene il mercato apra ufficialmente il 2 gennaio, il Milan giocherà quella sera stessa contro il Cagliari (ore 20.45). Per questioni burocratiche legate ai tempi di tesseramento, è quasi certo che Füllkrug sarà disponibile per scendere in campo solo a partire dal 3 gennaio, saltando così la trasferta in Sardegna ma diventando arruolabile immediatamente dopo.