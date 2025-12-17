Calciomercato Milan, Fullkrug ad un passo: formula impostata col West Ham, ecco quando può sbarcare a Milanello

Calciomercato Milan, i rossoneri si avvicinano alla chiusura col West Ham per Fullkrug: operazione in prestito con diritto di riscatto

Le prossime settimane rappresentano lo snodo cruciale della stagione del Milan. Tra la caccia alla Supercoppa e le insidie del campo a gennaio, la dirigenza è chiamata a intervenire con decisione sul mercato per colmare la lacuna più evidente della rosa di Allegri: la punta centrale.

CSecondo quanto riportato da Pietro Mazzara, l’operazione per portare Niclas Füllkrug in rossonero si fa sempre più concreta e urgente.

Calciomercato Milan, l’effetto Gimenez sulla trattativa Fullkrug

Se la necessità di un nuovo numero 9 era già prioritaria, l’operazione di Santiago Gimenez (fuori per almeno un altro mese e mezzo) ha reso l’acquisto di un centravanti “tassativo”. Il tedesco del West Ham, già cercato nell’estate 2024, è il profilo ideale: una punta di peso e d’area di rigore che è mancata “come il pane” al Diavolo in questa prima parte di stagione.

I dettagli dell’accordo: prestito con diritto

Il Milan sta avanzando deciso con l’obiettivo di chiudere l’operazione già entro la fine del 2025. Ecco i punti chiave dell’affare:

Formula: Prestito con diritto di riscatto .

Prestito con . Gestione Rosa: Nonostante l’ingaggio pesante di Füllkrug, il club verosimilmente non cederà nessuno nel reparto offensivo per garantire profondità ad Allegri.

Nonostante l’ingaggio pesante di Füllkrug, il club verosimilmente nel reparto offensivo per garantire profondità ad Allegri. Tempistiche: Via Aldo Rossi vuole definire tutto entro il 31 dicembre per tesserare il giocatore non appena aprirà il mercato (2 gennaio).

Debutto Slittato?

Sebbene il mercato apra ufficialmente il 2 gennaio, il Milan giocherà quella sera stessa contro il Cagliari (ore 20.45). Per questioni burocratiche legate ai tempi di tesseramento, è quasi certo che Füllkrug sarà disponibile per scendere in campo solo a partire dal 3 gennaio, saltando così la trasferta in Sardegna ma diventando arruolabile immediatamente dopo.