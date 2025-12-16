Fullkrug, spunta il nodo formula: West Ham al momento irremovibile, Tare riflette. Prossime ore decisive

Fullkrug, il West Ham al momento sta chiedendo al Milan l’inserimento dell’obbligo di riscatto garantito a giugno: la situazione

La trattativa tra Milan e West Ham per Niclas Füllkrug entra nel vivo, ma le due società si scontrano sulla formula del trasferimento. Nonostante l’urgenza rossonera di chiudere per un centravanti, il Milan mantiene ferma la sua linea economica.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb (TMW), il Milan è disposto ad accettare l’arrivo del centravanti tedesco soltanto in prestito con opzione di riscatto. Questo approccio si allinea con la direttiva societaria di Giorgio Furlani (“solo prestito”) per il mercato di gennaio, come ribadito da Pellegatti.

Il Direttore Sportivo Igli Tare è pronto ad ascoltare la controparte inglese nelle prossime ore, ma il West Ham sta ponendo resistenza.

Fullkrug, il nodo obbligo di riscatto

Gli Hammers sono infatti propenso a chiedere l’obbligo di riscatto, temendo un rifiuto definitivo del Milan all’opzione di acquisto a giugno. L’obbligo trasformerebbe l’operazione in una cessione garantita, assicurando agli inglesi l’incasso.

Il Milan, invece, vuole mantenere la libertà di valutare le condizioni fisiche e il rendimento di Füllkrug prima di investire la somma del cartellino.

La situazione è resa più fluida dal fatto che il West Ham sta valutando anche altre opzioni per Füllkrug. Nello specifico, gli Hammers stanno considerando una cessione in Bundesliga, dove il Wolfsburg avrebbe manifestato un interesse concreto.

Se il West Ham dovesse ricevere un’offerta di prestito con obbligo o addirittura un acquisto definitivo dalla Germania, la trattativa con il Milan, focalizzata solo sull’opzione, potrebbe subire una battuta d’arresto.

Il vertice tra Tare e i rappresentanti del West Ham sarà dunque cruciale per capire se una delle due parti è disposta a cedere sulla formula.