Calciomercato Milan, occhi della Premier in casa rossonera! La situazione

Le voci di mercato tornano a infiammare l’ambiente rossonero, concentrandosi in particolare sul futuro dell’attaccante Santiago Gimenez. Nonostante la stagione in corso si stia rivelando al di sotto delle aspettative per il centravanti messicano, ex stella del Feyenoord, l’interesse dei club inglesi per il suo cartellino non accenna a diminuire.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, diversi club della Premier League avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per valutare la fattibilità di un trasferimento. La stagione deludente del numero 9 sembra aver paradossalmente acceso i riflettori su una potenziale opportunità di mercato per le squadre d’oltremanica, pronte ad approfittare di un momento di difficoltà del giocatore.

La dirigenza del Diavolo ha però stabilito paletti ben precisi per aprire a una sua cessione. Per intavolare una trattativa che porti alla partenza del talentuoso attaccante, due condizioni appaiono irrinunciabili.

A fare chiarezza sul momento no di Gimenez è intervenuto il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, un dirigente noto per la sua acume tattico e la capacità di gestire i momenti delicati dello spogliatoio.

Prima del big match tra Milan e Roma, l’attuale DS rossonero ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di DAZN, sottolineando la piena fiducia della società e dello staff tecnico, guidato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, nel recupero dell’attaccante.

“Gimenez è in un periodo no, ma vorrei dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff. Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva, però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose”, ha chiosato Tare, minimizzando l’impatto della forma fisica non ottimale e l’infortunio subito.