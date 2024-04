Calciomercato Milan: tutti i possibili addii in estate, due titolari possono lasciare

Il calciomercato Milan inizierà un nuovo corso dall’estate con la scelta di un nuovo allenatore. Anche diversi giocatori pronti all’addio

Non solo acquisti ma anche possibili addii. Il calciomercato Milan in estate si prepara ad una rivoluzione a partire da un nuovo corso in panchina per il dopo Pioli.

In tal senso come ripotato da Calciomercato.com diversi giocatori presenti nella rosa attuale non sono sicuri della conferma: Kjaer, Thiaw, Bennacer, Adli, Jovic e Caldara.