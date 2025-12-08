Calciomercato Milan, sorpresa tra i pali: il Diavolo studia il portiere del futuro a Marassi. Accelerazione per Suzuki?

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Suzuki: il portiere del Parma primo nome per l’eventuale post Maignan

Le strategie di mercato del Milan non si limitano mai alla semplice gestione delle emergenze immediate, ma guardano sempre con un occhio attento alla pianificazione futura della rosa. Se è vero che la priorità per gennaio resta il centravanti, con il nome di Pellegrino cerchiato in rosso, il blitz degli osservatori rossoneri allo stadio Luigi Ferraris di Genova ha svelato un retroscena decisamente intrigante che riguarda un altro reparto nevralgico: la porta. Durante la sfida tra Genoa e Parma, infatti, l’attenzione dello scout inviato da Geoffrey Moncada si è focalizzata in modo particolare su Zion Suzuki, l’estremo difensore giapponese che sta difendendo i pali dei ducali in questa stagione.

Calciomercato Milan, accelerazione per Suzuki?

A confermare l’indiscrezione è stato il giornalista della Gazzetta dello Sport, Marco Guidi, che ha spiegato come la presenza dell’emissario rossonero a Marassi avesse un duplice scopo: monitorare il già citato centravanti argentino, ma anche visionare dal vivo la crescita e la personalità del portiere nipponico. Suzuki, classe 2002, rappresenta quel tipo di profilo giovane e internazionale che piace molto alla proprietà di via Aldo Rossi, sempre attenta alle opportunità per rinforzare il pacchetto arretrato, magari pensando a un vice affidabile o a un prospetto da far crescere all’ombra di Mike Maignan.

Tuttavia, proprio come per Pellegrino, la strada per arrivare all’estremo difensore appare in salita e costellata di ostacoli economici. Il Parma, invischiato nella lotta per non retrocedere, considera i suoi gioielli fondamentali per raggiungere la salvezza e non ha alcuna intenzione di svenderli a cuor leggero. Come sottolineato dalla fonte, la difficoltà principale risiede nel convincere la società emiliana a privarsi di un titolare: per riuscirci, il Milan «dovrebbe tirare fuori più di quanto vale probabilmente il giocatore», pagando un sovrapprezzo dettato dalla necessità dei ducali di restare in Serie A. Una pista affascinante, dunque, ma che richiederà valutazioni attente sul rapporto costi-benefici.