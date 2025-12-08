Calciomercato Milan, blitz di Moncada a Marassi: individuato il rinforzo, ma c’è l’ostacolo prezzo

Calciomercato Milan, missione di Moncada sotto la Lanterna: il DT approva il colpo, ma il club spara alto per blindare la salvezza

Il raggio d’azione degli scout rossoneri si allarga e, dopo la tappa in Emilia, i radar si sono spostati sulla Liguria. Il casting per la difesa del Milan si arricchisce di un retroscena significativo che porta dritto allo stadio Luigi Ferraris. Non solo occhi puntati su Sassuolo-Fiorentina: secondo quanto rivelato da Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, un osservatore del Milan era presente anche sulle tribune di Marassi per assistere a Genoa-Parma. La missione aveva un duplice obiettivo: visionare dal vivo le prestazioni del portiere Suzuki, ma soprattutto monitorare con estrema attenzione Pellegrino, attaccante che sta scalando rapidamente le gerarchie di gradimento a Casa Milan.

Calciomercato Milan, il Parma spara alto per Pellegrino

Il centravanti del Parma è entrato ufficialmente nella lista dei desideri di Geoffrey Moncada e dello staff tecnico, alla disperata ricerca di un innesto affidabile per accontentare le richieste di Max Allegri nel mercato di riparazione. La relazione dell’osservatore sembra essere stata positiva, confermando le qualità del giocatore in un contesto di Serie A. Tuttavia, l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice e il problema non è di natura tecnica, bensì strategica ed economica.

Il nodo cruciale, come sottolinea Guidi, riguarda la situazione di classifica dei ducali. Il Parma è impegnato in una serrata lotta per non retrocedere e privarsi di una pedina fondamentale a gennaio rappresenterebbe un rischio enorme. Per questo motivo, la dirigenza emiliana alzerà le barricate. La sentenza del giornalista è chiara: «La difficoltà è convincere il Parma, che deve salvarsi: dovresti tirare fuori più di quanto vale probabilmente il giocatore». Il Milan si trova dunque di fronte a un bivio: pagare un sovrapprezzo sostanzioso, andando a spendere una cifra superiore all’effettivo valore di mercato pur di avere il giocatore subito, oppure virare su altri obiettivi. La necessità di un attaccante è impellente, ma la disponibilità a un esborso extra-budget sarà tutta da valutare nelle stanze di via Aldo Rossi.