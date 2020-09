Calciomercato Milan, più Chiesa che Milenkovic: le voci da Firenze

Calciomercato Milan, più Milenkovic che Federico Chiesa in rossonero. Cambio di strategia della Fiorentina sui due giocatori

«”Vendete Milenkovic?”. “No, non lo cediamo. Magari possiamo parlare di Chiesa…» questo il sunto dell’ultimo contatto tra il Milan e il club gigliato riportato da Fiorentinanews.com. Il Milan, che giovedì affronterà la prima gara ufficiale contro lo Shamrock Rovers, resta ancora attivo in sede di calciomercato cercando un rinforzo sia in difesa che per le corsie esterne.

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, la valutazione di Chiesa in casa Fiorentina si sta sgonfiando anche a causa del contratto in scadenza tra due anni; resta invece granitica la volontà di Commisso e Pradé di non discutere la cessione del centrale serbo Nikola Milenkovic.