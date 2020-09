Gazzetta: “Chiesa, prezzo in calo. Può scendere a 40 milioni”

Gazzetta, al centro della prima pagina il Milan con Federico Chiesa accostato ai rossoneri nel caso non riuscisse l’affare Milenkovic

PREZZO IN CALO- “Chiesa, prezzo in calo. Può scendere a 40 milioni”. Lo riferisce la rosea in prima pagina, un prezzo importante ma non impossibile per un giocatore di questa portata, un nazionale con caratteristiche molto importanti per il gioco del Milan che ora ci pensa.