Calciomercato Milan: per la porta si guarda in Portogallo

La dirigenza rossonera si sta muovendo in anticipo in caso di addio di Donnarumma e sta guardando in casa dello Sporting Lisbona

Il noto giornale sportivo portoghese A Bola non ha dubbi: il Milan sta guardando in Portogallo per cercare il sostituto di Gianluigi Donnarumma in caso di addio a fine stagione.

Il sostituto sarebbe stato individuato in Luis Maximiano, portiere 21enne in forza allo Sporting Lisbona. A Bola si spinge anche avanti riportando che Donnarumma ha fatto sapere che non rinnoverà il contratto e che il costo del cartellino di Maximiano si aggira sui 20 milioni di €.