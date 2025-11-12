Calciomercato Milan, indiscrezione che conferma tutto: Tare a caccia di un centravanti a gennaio ma quei tre profili vanno esclusi

Calciomercato Milan, importante indiscrezione: rossoneri a caccia di un centravanti a gennaio ma vanno esclusi Icardi, David e Lewandowski

Carlo Pellegatti, in un video pubblicato su Instagram, ha affrontato il tema “bollente” del centravanti al Milan, riconoscendo che la ricerca di un attaccante è «indubbiamente molto caldo» sia per gennaio sia, soprattutto, per giugno.

A gennaio, secondo il noto giornalista, il Milan cercherà un attaccante per colmare la «deficienza di fisicità, di potenza e di riempimento d’area» palesata anche contro il Parma. Tuttavia, Pellegatti ha subito voluto smorzare gli entusiasmi sui nomi altisonanti:

PAROLE – «Dimenticatevi di Jonathan David, Lewandowski o Icardi, non verranno».

Calciomercato Milan, la maledizione degli investimenti sul 9

Pellegatti ha condotto un’analisi sugli investimenti fatti dal Milan per il ruolo di centravanti dall’addio di Inzaghi, escludendo campioni arrivati a parametro zero come Giroud e Ibrahimović, definiti «i migliori». L’analisi è impietosa:

Solo Mario Balotelli e Carlos Bacca sarebbero oggi titolari inamovibili. Bacca, spesso sottovalutato , segnò 18 gol nel primo anno e 14 nel secondo.

e sarebbero oggi titolari inamovibili. Bacca, spesso , segnò nel primo anno e nel secondo. Gli investimenti onerosi hanno fallito: André Silva e Kalinic costarono 60 milioni per un totale di 8 reti in due. Piatek costò 35 milioni per sole 9 reti .

hanno fallito: e costarono per un totale di in due. costò per sole . In totale, dal 2013-2014, il Milan ha speso 155 milioni di euro per centravanti che non hanno portato risultati duraturi.

L’augurio per il futuro

Pellegatti ha evidenziato come le ultime stagioni abbiano visto pochi investimenti (Okafor è costato 14 milioni per sei reti), e il Milan sia ancora senza un vero bomber. L’augurio per il prossimo mercato estivo è che il club «parta da 50-60 milioni per prendere un attaccante» che possa finalmente portare la squadra «in alto in Italia e in Europa».