Calciomercato Milan, rivoluzione in avanti! Due gli obiettivi caldi, contatti già partiti. I dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono rivoluzionare il pacchetto degli esterni d’attacco: gli obiettivi caldi sono Orsolini e Chiesa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la rivoluzione nel calciomercato Milan della prossima estate sarà profonda e all’insegna dell’italianità. In questo senso i rossoneri seguono due importanti obiettivi per il reparto d’attacco alla voce esterni offensivi.

I nomi sono quelli di Riccardo Orsolini (che potrebbe arrivare a Milanello in coppia con Italiano) e quello di Federico Chiesa. Per il primo la valutazione del Bologna è di 25 milioni di euro mentre Chiesa potrebbe muoversi anche in prestito con parte dell’ingaggio pagato dal Liverpool.