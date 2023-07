Calciomercato Milan, offerta ufficiale al Villarreal per Samuel Chukwueze: rossoneri scatenati in entrata. Le ultime

Come riportato da The Athletic, il Milan, nelle ultime ore, avrebbe presentato un’offerta ufficiale al Villarreal per Samuel Chukwueze, esterno nigeriano classe ’99 col quale i rossoneri hanno già un accordo.

Sul piatto 25 milioni di euro, bonus inclusi. Si attende la risposta del Sottomarino Giallo.