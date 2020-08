Calciomercato Milan, offerta per De Paul: i dettagli dell’operazione

Calciomercato Milan, arrivata la prima offerta rossonera per Rodrigo De Paul che lascerà l’Udinese in estate

Calciomercato Milan: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe arrivata la prima offerta dei rossonero all’Udinese per il cartellino di Rodrigo De Paul.

L’offerta del Milan (20-25 milioni) si scontra però con quelle che sono le richieste dell’Udinese di Pozzo, che per il suo gioiello non vuole scendere sotto i 40 milioni di euro. L’alternativa per i rossoneri sarebbe quella di inserire nell’operazione alcune contropartite tecniche che potrebbero fare gola al club friulano come Matteo Gabbia, Rade Krunic e Tommaso Pobega.