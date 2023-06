Calciomercato Milan, ecco l'offerta a Nelson. L'esterno...

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno offerto una cifra inferiore a quella dell’Arsenal a Nelson: Moncada punta su un fattore

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan si sta muovendo concretamente per cercare di arrivare a Nelson, esterno destro classe ’99 in scadenza di contratto con l’Arsenal.

Il ragazzo ha l’accordo verbale per un prolungamento a 3.4 milioni di euro con i Gunners ma sarebbe rimasto lusingato dall’interesse rossonero che gli offre meno (2.8 milioni) ma gli garantirebbe maggiore minutaggio.