Calciomercato Milan, affare Kostic: i dettagli economici dell’operazione lampo condotta da Tare

Calciomercato Milan, spuntano i dettagli economici dell’operazione Kostic con il Partizan Belgrado: offerta da 4 milioni di euro

Il Milan accelera per blindare il futuro e, dopo lo sbarco di Füllkrug, punta tutto sul gioiello del Partizan Belgrado, Andrej Kostic. Secondo quanto riportato da Daniele Longo su calciomercato.com, la trattativa per il giovane attaccante serbo (classe 2007) è ormai giunta alle battute finali, con cifre e formule ben delineate.

Calciomercato Milan, l’offerta rossonera: il piano di Igli Tare

La dirigenza milanista ha presentato una proposta ufficiale che soddisfa le richieste del club serbo, superando la concorrenza di diversi club europei:

Il valore del pacchetto: Il Milan ha messo sul tavolo un’offerta complessiva da 4 milioni di euro , comprensiva di una parte fissa e una serie di bonus facilmente raggiungibili legati alle prestazioni del ragazzo.

Strategia "alla Vlahovic": Kostic, che condivide lo stesso agente dell'attaccante juventino, arriverà a titolo definitivo. Il piano tecnico prevede un inserimento immediato nel Milan Futuro , per permettergli di ambientarsi con il calcio italiano in Serie D prima del definitivo salto con Allegri.

Tempistiche: L'obiettivo è chiudere ogni dettaglio entro la fine dell'anno per permettere al giocatore di essere a Milano già nei primi giorni di gennaio.

Visione 2026: tra giovani e top player

L’acquisto di Kostic non è un’operazione isolata, ma si inserisce in una ristrutturazione profonda del reparto offensivo. Mentre per l’immediato si è scelto il pragmatismo di Füllkrug, per il futuro il Milan sta costruendo una base di giovani talenti (Arizala, Balentien e appunto Kostic). Questa politica di contenimento dei costi sui cartellini dei giovani permetterà a Tare di avere lo spazio di manovra necessario per i grandi sogni a parametro zero del 2026, come Paulo Dybala o lo stesso Dusan Vlahovic.