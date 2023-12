Calciomercato Milan, il Bayern Monaco irrompe su Maignan! Offerta da capogiro a Furlani

Calciomercato Milan, il Bayern Monaco disposto a fare follie per Maignan già a gennaio: pronta offerta da 120 milioni di euro

Come riportato da Panorama, il Bayern Monaco ha bussato prepotentemente alla porta del calciomercato Milan per Mike Maignan.

I bavaresi sarebbero pronti a mettere sul tavolo di Furlani, già per gennaio, una cifra pari a 120 milioni di euro per il cartellino. Sarebbe invece 10 netti quelli offerti al portiere come ingaggio. Difficile se non impossibile che i rossoneri se ne privino a metà stagione ma a giugno l’addio è possibile.