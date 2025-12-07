Calciomercato Milan, opportunità irripetibile per l’attacco: la profonda crisi di Kean a Firenze può innescare un affare d’oro per il Diavolo

Calciomercato Milan, Kean è l’opportunità per il Diavolo, l’attaccante in crisi viola: il DS Goretti è durissimo

Il mercato di gennaio si configura spesso come il periodo ideale per cogliere occasioni propizie generate dalle difficoltà in campo di alcuni calciatori. È questo il caso di Moise Kean, attaccante che, dopo aver vissuto la sua stagione più prolifica in Serie A lo scorso campionato, sta attraversando adesso un momento nero difficilissimo. In quest’annata, Kean è fermo a due sole reti e si ritrova tra gli uomini simbolo di una Fiorentina che occupa l’ultima posizione in classifica, con soli 6 punti e ancora senza vittorie nel torneo.

Calciomercato Milan, occasione Kean o semplice suggestione?

La situazione a Firenze è diventata altamente infuocata, con la sconfitta contro il Sassuolo che ha accentuato la tensione. Il direttore sportivo viola, Roberto Goretti, ha espresso pubblicamente la sua frustrazione per il rendimento della squadra e per alcuni episodi di nervosismo interno, come il battibecco tra Kean e Mandragora:

CRITICA GORETTI – «Questa è una cosa che non mi piace e non è neanche la prima volta che la facciamo, quindi non mi piace doppiamente»

Il caos gestionale alla Fiorentina e il periodo negativo vissuto da Kean, uniti alla necessità del Milan di rinforzare il reparto offensivo, hanno innescato una suggestiva ipotesi di mercato. Il collega Marco Varini, noto tifoso rossonero, ha lanciato un messaggio su X (ex Twitter) che suona come un esplicito appello alla dirigenza del Diavolo per un intervento immediato:

PAROLE – «Io sul mercato di gennaio dirò una cosa sola: Il treno Kean è un treno che passa una sola volta nella vita. Non ci sarà un’altra situazione come questa della Fiorentina. A buon intenditore…»

Come evidenzia Calciomercato.it, queste considerazioni suggeriscono che l’attaccante italiano, reduce dalla sua profonda crisi, potrebbe rappresentare un’opportunità irripetibile per il Milan di assicurarsi un calciatore di provato valore in Serie A, negoziando condizioni vantaggiose grazie al momento di debolezza del club viola.