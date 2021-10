Calciomercato Milan: obiettivo Vlahovic ma la Juventus è in pole

Vlahovic Milan: è l’obiettivo del 2022 ma vi sarebbe grande concorrenza, la Juventus sarebbe in pole per il serbo

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è l’obiettivo principale della Milan per l’estate 2022, in linea con il progetto varato da Elliott.

Resta da convincere Rocco Commisso, che vuole blindare il suo giocatore con un rinnovo di contratto e una clausola rescissoria. Per lasciarlo partire, chiederebbe non meno di 60 milioni di euro. Occhio alla Juventus in pole che potrebbe proporre una formula ‘alla Chiesa’: prestito con obbligo di riscatto dilazionato in più anni.