Rinnovo Vlahovic, fase di stallo: ecco quanto offre la Fiorentina

Rinnovo Vlahovic, le trattative per arrivare alla firma dell’attaccante serbo non danno i frutti sperati: la situazione

Come riferito da Sky Sport, la Fiorentina sarebbe pronta a spingersi fino ai 4 milioni di ingaggio a stagione per convincere Dusan Vlahovic a rinnovare. Le trattative per il prolungamento del serbo oltre il 2023, però, non procedono nella direzione sperata.

L’entourage del ragazzo chiederebbe infatti cifre più alte per farlo restare a Firenze. Una situazione che starebbe facendo spazientire il presidente Rocco Commisso.