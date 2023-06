Calciomercato Milan, arrivano aggiornamenti su Marcus Thuram: rossoneri in pressing per soffiare la punta al PSG

Arrivano sempre più conferme sulla pista Marcus Thuram per il calciomercato Milan.

Come riferito da RMC Sport, i rossoneri sarebbero in forte pressing sull’attaccante per cercare di soffiarlo a parametro zero al PSG. Più defilata l’Inter.