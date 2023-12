Buongiorno-Milan, contatti avviati: Furlani progetta il colpo in difesa

Buongiorno-Milan, è lui il grande obiettivo dei rossoneri per l’estate: primi contatti di Furlani col Torino e col calciatore

Come riporta Tuttosport, il calciomercato Milan è pronto all’affondo per Buongiorno del Torino, considerato il primo obiettivo in difesa per la prossima estate.

Furlani ha avviato i contatti con Cairo e con l’entourage del calciatore: la valutazione è di 35 milioni di euro e sul ragazzo ci sono anche Juventus e Inter.