Il Milan ci riprova con l’Eintracht per un nuovo obiettivo di calciomercato. Piace il centrocampista Kamada

Dopo la trattativa sfumata per Evan N’Dicka, il Milan ci riprova per un giocatore dell’Eintracht Francoforte. Come riportato dal Corriere dello Sport, ai rossoneri piace il centrocampista Daichi Kamada.

A rendere l’affare più semplice è il contratto in scadenza nel 2023. C’è però da registrare la concorrenza di Borussia Dortmund e alcuni club di Premier League. Il giocatore sarà impegnati ai mondiali in Qatar con il suo Giappone.