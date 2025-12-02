Calciomercato Milan, conferme su Sergio Ramos: pista tiepida per gennaio? Tare nicchia ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, Sergio Ramos sogna l’Italia per il Mondiale 2026 ma al momento non ci sono contatti concreti con i rossoneri

Le indiscrezioni di mercato intorno al futuro di Sergio Ramos si fanno sempre più insistenti con l’avvicinarsi della scadenza del suo contratto con il Monterrey, fissata per il prossimo 31 dicembre 2025. Dalla Spagna rimbalza forte la volontà dell’ex capitano del Real Madrid: lasciare il Messico per riavvicinarsi alla famiglia e, soprattutto, trovare un progetto tecnico in un campionato competitivo. L’obiettivo dichiarato del centrale è quello di accumulare spazio e minutaggio in una vetrina prestigiosa per convincere il ct de La Fuente a convocarlo per i Mondiali 2026, l’ultimo grande sogno della sua carriera leggendaria.

Calciomercato Milan, Tare tiepido su Sergio Ramos

Tra le varie ipotesi, ha preso corpo quella di un approdo al Milan, con l’entourage del giocatore che avrebbe sondato il terreno proponendo il difensore a parametro zero per la finestra di gennaio. Tuttavia, come riporta puntualmente Calciomercato.com, la realtà descritta dagli addetti ai lavori frena gli entusiasmi. L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione: sebbene sia confermato il desiderio di Ramos di giocare in Italia e in Serie A, ad oggi non risultano offerte o trattative concrete, né contatti diretti avviati con i club del nostro campionato.

Il fuoriclasse spagnolo è alla disperata ricerca di un progetto sportivo all’altezza, ma secondo quanto riferito da Moretto, allo stato attuale non risulta che il Milan abbia inserito il profilo di Sergio Ramos nella propria lista degli obiettivi per rinforzare la retroguardia a gennaio. Nonostante il fascino dell’operazione, il nome dello spagnolo non viene preso in considerazione come una priorità dalle parti di via Aldo Rossi. La dirigenza rossonera farà le sue valutazioni nelle prossime settimane, ma per ora la pista rimane fredda, lasciando l’ex Real in attesa della chiamata giusta.

